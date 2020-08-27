Son dakika haber! Tıp fakültesini kazandığını, pazarcı tezgahında öğrendi (2) - Son Dakika

'MADDİ VE MANEVİ YANINDAYIZ'

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, tıp fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında çalışırken öğrenen Melih Buğra Ertek'i makamında kabul etti. Başkan Bekler, maddi ve manevi olarak eğitim hayatı boyunca yanında olacağını söyleyerek, Ertek'e stetoskop hediye etti.

Başkan Bekler, "Haftada iki gün semt pazarlarımızda çalışıp hem de ideallere uygun bir okul nasıl kazanılır bunu bize gösteren bir başarı hikayesini hayatına tatbik ettiği için ben kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Yeni başlayacağı bu öğretim hayatında ve bitimine kadar maddi ve manevi olarak her zaman yanında olacağımızı kendisine söyledik. Bundan sonra da hayatının geri kalanında takip edeceğiz. Kendisini tekrar tebrik ederim. Sembolik olarak meslek hayatının başlangıcı olarak stetoskop hediye ediyorum" dedi. 'BİRÇOK KİŞİ BURS İÇİN ARADI'

Belediye Başkanı İlker Bekler'e teşekkür eden Melih Buğra Ertek, "Başkanımızın beni misafir etmesinden çok mutlu oldum. Kendisine minnettarım. Çıkan haberlerden sonra birçok kişi burs için aradı. Sağ olsun sanatçı Demet Akalın bana burs teklif etti. Bende ailemle konuşup haber vereceğimi ilettim. Bana gelecek burs teklifleri varsa, başka arkadaşları düşünmelerini tercih ederim. Çünkü benden daha kötü durumda olan insanlar var. Onların önüne geçip, onların hakkını yemek istemem. Başkanımızın hediyesini ölene kadar saklayacağım" ifadelerini kullandı.