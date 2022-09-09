Kaza gece saatlerinde, TEM Otoyolu Gölyaka mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Hakan Gürsoy idaresindeki 34 ELA 907 plakalı kamyon önünde ilerlemekte olan Suat Durmuş (42) idaresindeki 06 BRT 447 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada kamyonun şoför kabini tamamen TIR'a yapıştı. Kamyonda sıkışan Hakan Gürsoy olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sürücünün cenazesi araçtan çıkarılarak morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Hakan Gürsoy, TEM Otoyolu, Gölyaka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: TIR'A ÇARPAN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika

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