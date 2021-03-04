TIR bakım istasyonunda çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
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TIR bakım istasyonunda çıkan yangın paniğe neden oldu

04.03.2021 04:42
TIR bakım istasyonunda çıkan yangın paniğe neden oldu

İZMİR'in Bornova ilçesinde TIR bakım istasyonunda yangın çıktı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde TIR bakım istasyonunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu iş yerinde hasar oluştu.

Yangın, saat 02.45 sıralarında Egemenlik Mahallesi Nakliyeciler Sitesi 6108/1 Sokak'taki TIR bakım istasyonunda meydana geldi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak, soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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