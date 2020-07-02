Son dakika haber | Tır bariyerleri aşıp tarlaya daldı: 1 yaralı
Gelen son dakika haberlerine göre Tır bariyerleri aşıp tarlaya daldı: 1 yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan tır bariyerleri aşıp tarlaya daldı.
Tır bariyerleri aşıp tarlaya daldı: 1 yaralı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan tır bariyerleri aşıp tarlaya daldı. Kazada sürücü yaralanırken, aracın yol kenarındaki evlere girmemesi büyük bir faciayı önledi.
Alınan bilgiye göre, kaza Bursa Ankara yolu Huzur Mahallesi girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya doğru seyir halinde olan Yaşar Ç. idaresindeki 42 L 2731 plakalı tır seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Araç bariyerleri aşıp karşı şeride geçti. Yol kenarındaki evlere çarpmadan duran tır içinde sıkışan sürücü vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Facianın eşiğinden dönülen kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 10:16 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber | Tır bariyerleri aşıp tarlaya daldı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 16:33 Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı 16:25 Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:53 Antalya'da hava sıcaklığı 39 dereceye çıktı, vatandaşlar sahile koştu 15:37 Genç Parti'nin yeni Genel Başkanı Murat Hakan Uzan oldu 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 15:14 Ahmet Bulut'tan Arda Turan transferi için çarpıcı açıklama: Yurt dışından 1-2 kulüple görüşüyoruz 14:43 Kayıp olarak aranan zihinsel engelli kız, ormanlık alanda baygın halde bulundu 14:27 Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı 14:07 İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu 13:56 "Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi 13:36 Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı 13:25 Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek 12:20 Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir