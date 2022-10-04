Son dakika haber! TIR'da 94 kilo skunk ve 3 ruhsatsız silah ele geçirildi; şoför gözaltında

EDİRNE'de, polisin durdurduğu TIR'da 94 kilo 754 gram skunk, 3 ruhsatsız tabanca ve silahlara ait susturucular ele geçirildi, şoför Y.G. ise gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucu Y.G. yönetimindeki TIR'ı otoban gişelerinde durdurdu. TIR'daki aramada, dorse bölümüne gizlenen 94 kilo 754 gram skunk, 3 ruhsatsız tabanca ve silahlara ait susturucular ele geçirildi. TIR şoförü Y.G. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
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