BURDUR'un Bucak ilçesinde, sıfır kilometre otomobilleri taşıyan TIR'ın dorsesinde balataların alev alması nedeniyle yangın çıktı. TIR'ın bir anda alev topuna döndüğü yangın, itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Yangında, TIR'ın dorsesi ve taşıdığı sıfır kilometre 6 araç tamamen yanarken, 2 araç ise hasar gördü.

Olay, saat 16.00 sıralarında Antalya- Isparta karayolunun Bucak ilçesine bağlı Elsazı köyü Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Isparta'dan Antalya yönüne giden Ertuğrul Şen yönetimindeki 16 AGV 194 plakalı sıfır otomobil yüklü TIR, rampa aşağı inerken, dorse kısmında bulunan balataların ısınması nedeniyle arka lastiklerinden alev aldı. Yanmaya başlayan TIR'ın sürücüsü Ertuğrul Şen, yangının ormana sıçramaması için alev topuna dönen aracı yolun ortasında güçlükle durdurdu.

6 SIFIR KİLOMETRE OTOMOBİL TAMAMEN YANDI112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangına ilk müdahale Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri tarafından yapıldı. Köylüler de ekiplere destek verdi. Olay yerine gelen Bucak ve Isparta belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ve Bucak Orman İşletme Müdürlüğü 'ne bağlı arazözler yangına köpük ve suyla müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında, TIR'ın dorsesinde yüklü 8 sıfır kilometre otomobilden 6'sı tamamen yanarken, bir aracın motor kısmında, diğer aracın ise kaporta kısmında hasar oluştu. TIR'ın dorsesi de yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTUYangın nedeniyle Isparta- Antalya karayolu, çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Yolda 1- 1,5 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasıyla yoldaki ulaşım da normale döndü.'ÇOK SIK YANGIN ÇIKIYOR'

Elsazı köyü Muhtarı Ömer Ali Çimenkaya, "Isparta- Antalya karayolunda sıklıkla araç ve orman yangınları çıkıyor. Elsazı bölgesi, Bucak, Isparta ve Antalya üçgeninde yaklaşık 35- 70 kilometre mesafede bulunuyor. En yakın Bucak yolunda çok kıvrım ve viraj olması nedeniyle yangın bölgesine ulaşım ve müdahale yaklaşık bir saati buluyor. Elsazı köyüne bir tane yangın aracı verilmesi halinde en azından çıkan yangına köy halkı olarak biz ilk müdahaleyi başlatırız" dedi.