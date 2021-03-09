Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Kaş- Fethiye sahil yolunun Eşen Mahallesi mevkisinde sürücüleri öğrenilemeyen 07 LH 035 plakalı otomobil ile GE 1827 AC plakalı tır çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin cansız bedenleri itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Jandarma ve polis trafik ekipleri kaza yerinde incelemelerini sürdürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Tır ile otomobil çarpıştı: 5 ölü - Son Dakika