Son dakika haber | Tır minibüse çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber | Tır minibüse çarptı: 2 yaralı

20.06.2022 14:39
Son dakika haber | Tır minibüse çarptı: 2 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Van'ın Edremit ilçesinde İran plakalı tırın minibüse çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Van'ın Edremit ilçesinde İran plakalı tırın minibüse çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Hal kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen İran plakalı tır, 65 AAF 851 plakalı Ford Transit minibüse arkadan çarptı. Kazada iki aracın sürücüleri yaralanırken, alev alan tırın lastiğine ise Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

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Kaynak: İHA

Edremit, İran, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Tır minibüse çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Tır minibüse çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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