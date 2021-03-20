Son dakika haber... TIR şarampole devrildi, kupası ikiye bölündü 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber... TIR şarampole devrildi, kupası ikiye bölündü 1'i ağır 2 yaralı

20.03.2021 08:10

Son dakika haber: TIR şarampole devrildi, kupası ikiye bölündü 1'i ağır 2 yaralıMANİSA'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR, şarampole devrildi.

TIR şarampole devrildi, kupası ikiye bölündü 1'i ağır 2 yaralı

MANİSA'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR, şarampole devrildi. Refüjdeki bariyerleri yerinden söküp yolu trafiğe kapatan TIR'ın kupasının ikiye bölündüğü kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Kavacık rampasında meydana geldi. İddiaya göre, İzmir yönünden Uşak istikametine ilerleyen Mehmet Taş idaresindeki 33 CNC 86 plakalı TIR, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Orta refüje çarparak TIR, yolun sağ tarafından bulunan şarampole devrildi. Kaza sırasında TIR'ın kupasından fırlayan şoför Mehmet Taş ve yanındaki kardeşi Hasan Taş, ağır yaralandı. TIR'ın kupası ikiye bölünürken, kazanın şiddetiyle refüjdeki demirler sökülerek yolu trafiğe kapattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Hasan Taş, sağlık ekiplerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hasan Taş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şoför Mehmet Taş ise Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 Karayolu'nun Uşak istikameti bir süre trafiğe kapandı. Kazanın şiddetiyle karayoluna savrulan refüj demirlerinin yoldan kaldırılması ile trafik, polis ekiplerince tek şeritten sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haber... TIR şarampole devrildi, kupası ikiye bölündü 1'i ağır 2 yaralı
Son dakika haber... TIR şarampole devrildi, kupası ikiye bölündü 1'i ağır 2 yaralı
Son dakika haber... TIR şarampole devrildi, kupası ikiye bölündü 1'i ağır 2 yaralı
Son dakika haber... TIR şarampole devrildi, kupası ikiye bölündü 1'i ağır 2 yaralı

Ankara, İzmir, Kaza, Kula, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... TIR şarampole devrildi, kupası ikiye bölündü 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aslıhan Gürbüz ve Bülent Seyran Kırmızı Oda'dan ayrıldı! Oyunculukları Twitter'ı salladı Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı Şarkıcı Bayhan'dan Deniz Seki ile ilgili şaşırtan açıklama Prof. Dr. Uğur Şahin: 4 aşıyla Avrupa'da yaz sonuna kadar bağışıklık sağlanabilir Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı Çaykur Rizespor'un G.Saray maçının ardından yaptığı paylaşım dikkat çekti Penaltı kararı sonrası itirazdan sarı kart gören Fatih Terim çılgına döndü: Gel burada göster Katie Price altıncı kez hamile kaldı
Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama: Cumhurbaşkanımıza atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama: Cumhurbaşkanımıza atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim         
08:05
Boşanma aşamasındaki eşini, kayınvalidesini ve silah sesine gelen komşusunu tüfekle öldürdü Boşanma aşamasındaki eşini, kayınvalidesini ve silah sesine gelen komşusunu tüfekle öldürdü         
07:51
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı, yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı, yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi         
02:12
Sosyal medya devi Twitter, Türkiye'ye temsilci atayacak Sosyal medya devi Twitter, Türkiye'ye temsilci atayacak         
00:14
Davutoğlu'ndan AK Parti'nin kalesinde miting gibi esnaf ziyareti Davutoğlu'ndan AK Parti'nin kalesinde miting gibi esnaf ziyareti         
23:12
Fatih Terim, Rizespor yöneticilerinin sözlerine sinirlendi! Güçlükle sakinleştirdiler Fatih Terim, Rizespor yöneticilerinin sözlerine sinirlendi! Güçlükle sakinleştirdiler         
22:32
Bakan Koca, koronavirüs vaka sayılarının artış gösterdiği 5 ilin sağlık müdürleriyle görüştü Bakan Koca, koronavirüs vaka sayılarının artış gösterdiği 5 ilin sağlık müdürleriyle görüştü         
21:51
ABD Başkanı Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü ABD Başkanı Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü         
19:33
Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı         
16:34
Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı         
15:55
Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu         
15:40
Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var         
14:33
Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor         
13:12
İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor         
12:53
Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı         
12:39
ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu         
10:50
UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2021 08:24:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... TIR şarampole devrildi, kupası ikiye bölündü 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei