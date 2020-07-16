Son dakika haber! Tırda yatağın altına gizlenmiş çuvaldan 62 kilogram esrar çıktı - Son Dakika

Son dakika haber! Tırda yatağın altına gizlenmiş çuvaldan 62 kilogram esrar çıktı

Son dakika haberleri... Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 62 kilogram esrar ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 62 kilogram esrar ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından plakasını tespit ettikleri tırı Anadolu Otoyolu'nun Körfez geçişinde durduran ekipler, tırı aramak için İl Emniyet Müdürlüğüne çekti.

Burada narkotik dedektör köpeği "Alfa"nın da kullanıldığı aramada, tırın kupa kısmındaki yatağın altında siyah poşete sarılı çuvalın içerisinde 314 paket halinde 62 kilogram esrar bulundu. Operasyonda şüpheli Y.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından şüpheli Y.Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 19:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Tırda yatağın altına gizlenmiş çuvaldan 62 kilogram esrar çıktı - Son Dakika
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