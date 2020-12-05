Son dakika haber: Tire'de çukurda mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Ayağından yaralanan köpeğin genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu çalışmadan 4 gün sonra tekrar bölgeye giden itfaiye ekipleri, 15 metrelik bir çukura düştüğü tespit edilen köpeği kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Tire'nin Eskioba Mahallesi Domuz Tokadı mevkisinde avlanmaya giden Sedat Ülker'in köpeği kayboldu. İtfaiyeden yardım isteyen Sedat Ülker'in köpeğini arayan ekipler, köpeğe ulaşamadı.

İzmir 'in Tire ilçesinde bir çukurda 4 gün mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri çıkardı.

Kırmızı Oda dizisine dahil olan Burcu Biricik, oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı

Bir mahalle ayakta! Avrupa'dan ithal ettikleri çöpleri yol kenarına döküp yakıyorlar

Bu kadarına da pes! Üfürükçü kadın, üç köyde 136 kişiye virüs bulaştırdı