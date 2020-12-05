Son dakika haber: Tire'de çukurda mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

İzmir'in Tire ilçesinde bir çukurda 4 gün mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri çıkardı.
Alınan bilgiye göre, Tire'nin Eskioba Mahallesi Domuz Tokadı mevkisinde avlanmaya giden Sedat Ülker'in köpeği kayboldu. İtfaiyeden yardım isteyen Sedat Ülker'in köpeğini arayan ekipler, köpeğe ulaşamadı.
Bu çalışmadan 4 gün sonra tekrar bölgeye giden itfaiye ekipleri, 15 metrelik bir çukura düştüğü tespit edilen köpeği kurtardı.
Ayağından yaralanan köpeğin genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Kaynak: AA
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