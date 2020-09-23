Son dakika haber... Tire'de çuvalla kablo çalmak isteyen 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber... Tire'de çuvalla kablo çalmak isteyen 2 kişi yakalandı

Son dakika haberlerine göre İzmir'in Tire ilçesinde, elektrik malzemesi satan iş yerinden çuvallarla kablo hırsızlığı yapmak isteyen 2 şüpheli, polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika haber... Tire'de çuvalla kablo çalmak isteyen 2 kişi yakalandı, System.String[]

İzmir'in Tire ilçesinde, elektrik malzemesi satan iş yerinden çuvallarla kablo hırsızlığı yapmak isteyen 2 şüpheli, polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birisinin daha önce aynı iş yerinde çalıştığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 04.00 sıralarında Tabakoğlu Parkı yakınlarında 2 şüpheli şahsın ikametleri gözledikleri yönünde gelen ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmalar neticesinde elektrik malzemesi satan bir iş yerindeki mazgalda kilit olmadığını fark etti. Bunun üzerine araştırmalarını yoğunlaştıran ekiplerin dikkatli çalışması sonucu, iş yeri yakınında içi kablo dolu çuvalla bir şahıs kaçamadan yakaladı.

Daha önce çalıştığı iş yerinden hırsızlık yaparken yakalandı

Yine bahse konu iş yerini de ablukaya alan ekipler, iş yeri içerisine girdiklerinde de içinde kablo dolu 2 çuval ile çuvalların yanına saklanmış ikinci şüpheliyi de suçüstü yakaladı. Değeri yaklaşık 2 bin TL olan kabloları muhafaza altına alarak iş yeri sahibine teslim eden ekipler, kabloları çalarken suçüstü yakalanan 2 şahsı da gözaltına alarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürdü. Ayrıca, yapılan çalışmalarda şüpheli şahıslardan birisinin daha önce bu iş yerinde çalıştığı tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

Emniyet Müdürlüğü, Polis, İzmir, Tire, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 21:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Tire'de çuvalla kablo çalmak isteyen 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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