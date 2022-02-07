Üye Girişi
Son dakika haber... Tire'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber... Tire'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

07.02.2022 12:59
Son dakika haber... Tire'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika gelişmesine göre İZMİR'in Tire ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu sürücülerden İsmail Coşkun (30) yaşamını yitirdi, Durmuş Ali Şentürk (36) ise yaralandı.

İZMİR'in Tire ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu sürücülerden İsmail Coşkun (30) yaşamını yitirdi, Durmuş Ali Şentürk (36) ise yaralandı.

Kaza, 00.30 sıralarında Tire- Ödemiş yolunun kırsal Yeğenli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yeğenli'den Kahrat Mahallesi yönüne giden Durmuş Ali Şentürk'ün kullandığı 35 YKG 18 plakalı otomobil, karşıdan gelen İsmail Coşkun yönetimindeki 35 BCA 008 plakalı otomobille çarpıştı. Sürücü Coşkun, araçta sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AKS 110 ekipleri sevk edildi. Coşkun, sıkıştığı yerden AKS 110 ekibi tarafından güçlükle çıkarıldı. Yaralı 2 sürücü de sağlık görevlilerince ambulanslarla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan İsmail Coşkun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durmuş Ali Şentürk'ün ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haber... Tire'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber... Tire'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YORUMLAR
500

İsmail Coşkun, Durmuş Ali, Ödemiş, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Tire'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:56 8 Şubat'ta sakın hasta olmayın: Doktorlar bütün Türkiye'de greve gidiyor!
12:42 Bir cinayetin perde arkası: Büyükçekmece'deki kazı, Narcos Türkiye senaryosu gibi!
12:35 Korkunç kaza Ankara'da yaşandı! Yük treni otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
12:32 Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu geçici olarak görevden alındı
12:19 "Kralların yiyeceği" olarak biliniyor! Trüf mantarının kilosu 2.800 TL'den satılıyor
12:18 Son anda kurtarıldı! Sevgilisiyle kavga eden genç, göle atladı
12:16 Pandemi döneminin gelin arabası böyle olur! "Ne Sinovac, Ne Biontech, Sana Vuruldum Birtech"
11:52 Yeni Malatyaspor, teknik direktör Marius Sumudica'nın görevine son verdi
11:51 Meclis Başkanı'ndan, Erdoğan'ın aday olamayacağı iddialarıyla ilgili yanıt: Böyle bir sorun yok
11:49 Ali Atay, ihanet iddialarından sonra Twitter'da gündem oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 13:07:30. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Tire'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement