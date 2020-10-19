Tırın altında kalan adam feci şekilde can verdi - Son Dakika

Tırın altında kalan adam feci şekilde can verdi
19.10.2020 15:01
Tırın altında kalan adam feci şekilde can verdi Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında tırın altında kalan bir kişi feci şekilde hayatını kaybetti.
Tırın altında kalan adam feci şekilde can verdi
KAYSERİ - Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında tırın altında kalan bir kişi feci şekilde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Kayseri- Niğde karayolunda meydana gelen trafik kazasında 46 F 1503 plakalı tır Tofaş Serçe marka 50 EN 664 plakalı otomobile arkadan çarptı. İddiaya göre arızalanan 50 EN 664 plakalı aracını itmeye çalışan 30 yaşındaki Fatih T. Çarpışmanın etkisiyle tırın altında kalarak can verdi.
Kaza nedeniyle Kayseri-Niğde karayolu uzun bir süre trafiğe kapandı. Yapılan incelemenin ardından Fatih T.'nin cansız bedeni morga kaldırılırken, yol yeniden araç trafiğine açıldı.
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