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Son dakika haber: Tırın çarptığı bisitletli bekçi öldü - Son Dakika

Son dakika haber: Tırın çarptığı bisitletli bekçi öldü

15.12.2021 13:16
Son dakika haber: Tırın çarptığı bisitletli bekçi öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında tırın çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında tırın çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Güllüce Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bulgaristan uyruklu tır şoförü M.G.'nin (32) kullandığı PB 4902 CM plakalı araç,

Balıkesir-Bursa istikametinin 89. kilometresinde seyir halinde iken, İsmail C.'nin (51) kullandığı bisiklete arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan İsmail C., olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bekçilik yaptığı öğrenilen İsmail C. kurtarılamadı. Yabancı uyruklu tır şoförü gözaltına alınırken, kazayla alakalı tahkikat başlatıldı. - BURSA

Son dakika haber: Tırın çarptığı bisitletli bekçi öldü

Mustafakemalpaşa, Bisiklet, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Tırın çarptığı bisitletli bekçi öldü - Son Dakika


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