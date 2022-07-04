Kaza, Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişi Kalburt mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Metin P. (38) yönetimindeki 16 PM 049 plakalı tır, önünde seyreden sürücü İsmail C. (37) idaresindeki 16 J 2582 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yoldan çıkıp takla atarak devrildi. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki eşi Güler C. (36) yaralandı. 2 yaralı da olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber: Tırın çarptığı kamyonet takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

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