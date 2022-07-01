Son dakika haber! Tırın içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Son dakika haber! Tırın içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

01.07.2022 09:53
Son dakika haber! Tırın içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Bir son dakika haberine göre Aydın-İzmir otoyolunda 2 tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada tır içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın- İzmir otoyolunda 2 tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada tır içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Aydın İzmir otoyolu Kızılcapınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir tır, henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyir halindeki bir başka tıra çarptı. Çarpmanın etkisi ile tır sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü, kurtararak, ambulansa teslim etti. Yaralı sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Tragger, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Tırın içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

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