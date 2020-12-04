TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç: "Asgari ücret belirlenirken ülkemizin ekonomik durumu ve işletmelerimize olan etkisi göz önünde bulundurulmalıdır."

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç: 'Asgari ücret belirlenirken ülkemizin ekonomik durumu ve işletmelerimize olan etkisi göz önünde bulundurulmalıdır.' - Son Dakika

Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?

Türkiye'de kayıt altında bulunan Suriyeli sayısı 3 milyon 638 bin 288 kişi olarak açıklandı