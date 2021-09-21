Son dakika haber | Tiyatro araştırmacısı Prof. Dr. Hülya Nutku hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi... Tiyatro araştırmacısı Prof. Dr. Hülya Nutku, İzmir'de 68 yaşında vefat etti.

Tiyatro araştırmacısı Prof. Dr. Hülya Nutku, İzmir'de 68 yaşında vefat etti. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü'nde uzun yıllar eğitim verdikten sonra 2018'de emekliye ayrılan Nutku'nun bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybeden Nutku'nun cenaze törenine ilişkin ayrıntıların kamuoyuna bildirileceği belirtildi. Tiyatro üzerine kitapları bulanan Hülya Nutku, 2019 yılında yaşamını yitiren tiyatrocu, şair ve yazar Prof. Dr. Özdemir Nutku ile evliydi.

Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Tiyatro araştırmacısı Prof. Dr. Hülya Nutku hayatını kaybetti - Son Dakika

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