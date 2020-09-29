Son dakika haber... TOFAŞ, ABD'li forvet DeVaughn Akoon-Purcell'i transfer etti

ABD'li forvet, bu sezon başında ise kısa süreli sözleşme imzaladığı Danimarka ekibi Bakken Bears'ı, 15,5 sayı, 3,5 ribaunt, 3 asist ortalamalarıyla elemelerden çıkmasına katkıda bulunarak FIBA Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Trinidad ve Tobago asıllı DeVaughn Akoon-Purcell'in kadroya dahil edildiği belirtildi.

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