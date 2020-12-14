Son dakika haber: TOFAŞ'ın FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa'da oynayacağı grup maçı ertelendi

Erteleme maçının tarihi, organizasyon komitesi tarafından 12 Ocak 2021 olarak açıklandı.

Testlerin sonucunda tespit edilen pozitif vakalardan dolayı, 16 Aralık Çarşamba günü Fransa'da yapılacak maç "Basketbola Dönüş Protokolleri" gereği ertelendi.

TOFAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Bursa ekibi ligin 4. haftasında Fransa deplasmanında oynayacağı karşılaşma öncesinde dün rutin PCR tarama testinden geçti.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda TOFAŞ'ın deplasmanda JDA Dijon ile oynayacağı müsabakanın, Bursa temsilcisindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendiği bildirildi.

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