Son dakika haber! TOFAŞ'ın FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçı Kovid-19 nedeniyle ertelendi

Gelen son dakika haberlerine göre Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde TOFAŞ'ın Çek ekibi ERA Nymburk ile oynayacağı 2020-2021 sezonu açılış maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde TOFAŞ'ın Çek ekibi ERA Nymburk ile oynayacağı 2020-2021 sezonu açılış maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi. Organizasyondan yapılan açıklamada, 20 Ekim'deki TOFAŞ-ERA Nymburk ve 21 Ekim'deki AEK-Tsmoki-Minsk karşılaşmalarının Kovid-19 protokolleri kapsamında oynanmayacağı belirtildi. İki müsabakanın, daha sonra belirlenecek ileri bir tarihte yapılacağı kaydedildi. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon, başka bir erteleme olmadığı takdirde, 20 Ekim'de Iberostar Tenerife ile Bakken Bears Aarhus arasındaki karşılaşma ile başlayacak.

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