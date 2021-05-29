Togo Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Togo Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışındaki Togolular Bakanı Prof. Robert Dussey'in, 29 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde Türkiye'ye ziyarette bulunacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Togo Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışındaki Togolular Bakanı Prof. Robert Dussey, 29 Mayıs-2 Haziran 2021 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Togo'dan ülkemize Dışişleri Bakanı seviyesinde gerçekleştirilecek bu ilk ziyaret sırasında işbirliğimizin geliştirilmesini teminen atılabilecek adımlar ele alınacak ve bölgesel konularda görüş alışverişi yapılacaktır" denildi.

ANKARA,