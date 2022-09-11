Son dakika haber | TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Son Dakika
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Son dakika haber | TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

11.09.2022 22:58

Son dakika haberler... IRAK'ın kuzeyinde Pençe Kilit Harekatında bölücü terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl'ın acı haberi Tokat'ta yaşayan ailesine ulaştı.

IRAK'ın kuzeyinde Pençe Kilit Harekatında bölücü terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl'ın acı haberi Tokat'ta yaşayan ailesine ulaştı.

Pençe- Kilit Harekat bölgesinde görev yapan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl, terörsitler ile girdiği çatışmada ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl şehit oldu. Ağıl'ın şehadet haberi Turhal ilçesinde bulunan ailesine, askeri personel ve Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler tarafından verildi. Şehidin evi ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Ağıl'ın cenazesi yarın ilçede düzenlenecek olan törenle toprağa verilecek.

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, Pençe- Kilit Harekat bölgesinde hemşehrimiz Gökhan Ağıl'ın şehit haberini aldık. Şu an evlerinin önündeyiz. Buradaki tüm gerekli hazırlıkları yaptık. Yarın öğlen ya da ikindi namazı sonrası şehidimizi defin edeceğiz. Rabbim sevenlere sabı versin. Şehidimizin mekanı cennet olsun. Vatanımızın birliğine beraberiğine göz dikenlerle, yurt dışında silahla yurt içinde onların işbirlikçileriyle mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Piyade, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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