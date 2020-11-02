Tokat Belediye Başkanı Eroğlu'nun acı günü - Son Dakika

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun babası Nurettin Eroğlu toprağa verildi.
Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören babası Nurettin Eroğlu (81) dün vefat etti.
Nurettin Eroğlu'nun cenazesi Erenler Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenazeye, Vali Ozan Balcı, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
- Kaynak: AA
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