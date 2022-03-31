Son dakika haber: Tokat merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 24 kişi gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber: Tokat merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 24 kişi gözaltı

31.03.2022 16:26
Son dakika haber: Tokat merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 24 kişi gözaltı

Edinilen son dakika haberine göre Tokat merkezli 3 ilde yapılan uyuşturucu madde operasyonunda 2 kişi tutuklanırken, 24 kişi gözaltına alındı.

Tokat merkezli 3 ilde yapılan uyuşturucu madde operasyonunda 2 kişi tutuklanırken, 24 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı ve Reşadiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada Tokat merkezli, Ordu ve Trabzon illerinde eş zamanlı olarak belirlenen adreslere baskın yapıldı. Operasyonda 1 kilo 893 gram kubar esrar ile 6136 sayılı kanuna muhalefet suçu çerçevesinde silah imalathanesi olarak izinsiz faaliyette bulunan işyerinde 270 parça silah yapım ve tamiratında kullanılan silah parçaları, 6 adet ses tabancası, ses tabancalarının namlularını açmakta kullanılan torna makinası ve aparatları, 59 adet fişek ile 4 adet yivsiz av tüfeği, hırsızlık suçunda kullanıldığı ve çalındığı değerlendirilen 9 adet kalorifer peteği, 1 adet buzdolabı, çeşitli çap ve uzunluklarda trafo kabloları, muhtelif miktarda inşaat demiri ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonda 2 kişi nitelikli hırsızlık suçundan tutuklanırken, 24 kişi ise ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı. 3 şüpheli şahsın ise yakalanması maksadıyla soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - TOKAT

Son dakika haber: Tokat merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 24 kişi gözaltı
Son dakika haber: Tokat merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 24 kişi gözaltı
Son dakika haber: Tokat merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 24 kişi gözaltı

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Silah, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Tokat merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 24 kişi gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Tokat merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 24 kişi gözaltı - Son Dakika
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