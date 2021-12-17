Tokat merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Tokat merkezli Antalya ve Ordu'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda ruhsatsız tabanca, 7 cep telefonu, 8 uyuşturucu kullanım aparatı ile bir miktar Hint keneviri tohumu ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika