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Son dakika haber... Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber... Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

17.12.2021 11:39
Son dakika haber... Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Son dakika haber... Tokat merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

Tokat merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Tokat merkezli Antalya ve Ordu'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda ruhsatsız tabanca, 7 cep telefonu, 8 uyuşturucu kullanım aparatı ile bir miktar Hint keneviri tohumu ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı.

Son dakika haber... Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu, Jandarma, Tokat, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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