Son dakika haber! Tokat'ta baraj gölüne devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Tokat'ın Almus ilçesinde, hafif ticari aracın Almus Baraj Gölü'ne devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Murtaza Aslan'ın (55) kullandığı 34 FJY 89 plakalı hafif ticari araç, Karadere Köprüsü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Almus Baraj Gölü'ne devrildi.
Kazada, sürücü ile Aşur, Zeynep ve İpek Aslan yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 20:11 - Kaynak: AA
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