Son dakika haber! Tokat'ta belediye başkanına silah çekildiği iddiası - Son Dakika

Son dakika haber! Tokat'ta belediye başkanına silah çekildiği iddiası

Son dakika haberine göre TOKAT'ın Erbaa ilçesine bağlı Tanoba Belde Belediye Başkanı Vural Özdemir bir vatandaşa satın aldığı arsa üzerindeki yasal problemler çözülene kadar yapılaşma yapmamasını söylediği için kendisine silah çekildiğini iddia etti.

Son dakika haber! Tokat'ta belediye başkanına silah çekildiği iddiası, System.String[]

TOKAT'ın Erbaa ilçesine bağlı Tanoba Belde Belediye Başkanı Vural Özdemir bir vatandaşa satın aldığı arsa üzerindeki yasal problemler çözülene kadar yapılaşma yapmamasını söylediği için kendisine silah çekildiğini iddia etti.

Olay, çarşamba günü Erbaa ilçesine bağlı Tanoba beldesinde meydana geldi. Belde Belediye Başkanı MHP'li Vural Özdemir üzerinde mülkiyet ihtilafı olan bir arsanın satışıyla ilgili belediyeye gelen dilekçeyi işleme koydu. İhtilaflı arsayı satın alan D.A.'ya da Başkan Özdemir'in talimatıyla belediye görevlileri tarafından arsa üzerindeki ihtilaf çözülene kadar herhangi bir yapılaşma yapmaması söylendi. Bunun üzerine belediye binasının karşısındaki meydanda oturan Başkan Özdemir'in yanına giden D.A. başkanla tartışmaya başladı. D.A. bu sırada iddiaya göre belediye başkanı Özdemir'e silah çekti. Yaşanan kavga meydandaki güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. D.A.'nın elini beline götürdüğü anlar kameralara yansıdı. D.A.'nın kameranın açısından çıktığı sıralarda ise belediye başkanına belindeki tabancayı çektiği iddia edildi. Araya vatandaşların girmesiyle olay yatıştırıldı. Başkan Özdemir D.A.'dan şikayetçi oldu.

'İŞ MÜNAKAŞAYA DÖNÜŞÜNCE SİLAH ÇEKTİ'

Yaşanan olayın mülkiyet problemi olan bir arsadan kaynaklandığını ifade eden Başkan Özdemir "Çarşamba günü saat 11-12 sıralarında Organize Sanayide Erbaa Belediye Başkan yardımcılarımızla toplantıdaydık. Bir telefon geldi. Tanobalı olan bir bayanın bizi aradığını görüşmek istediğini acil olduğunu söylediler. Ben bayana döndüğümde bayan 'Tanoba'da eşiyle arasında olan bir mülkiyet davası olduğunu, bundan dolayı eşinin hacizli olduğunu, hacizli olan yerleri satmak istediğini, bununla ilgili  dilekçe göndereceğini ve bunu yürürlüğe koymamızı istediğini, söyledi. 'Alan vatandaş yapılaşma yapmak istiyormuş bunu uyarın olay çözülmeden yapılaşma yapmasın' dedi. Bu dilekçeleri bize, tapu müdürlüğüne, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Jandarma Komutanlığına attığını söyledi. Ben de geldim belediyeye muhasebedeki çalışanlarımıza vatandaşımızı aramalarını söyledim. Aradıklarında kendisine 'oraya bir yapılaşma yapmayın, aranızdaki davayı çözün ondan sonra yapın' diye talimat verdiğimi söylüyorlar. Vatandaş benim yapacağım yere de mi engel oldu diyerekten geldi bize meydanda saldırdı. Silah çekti, küfürler yağdırdı. Vurdu bize. Olay böyle oldu. Yarım saat bir saat öncesine kadar karşı karşıya masalarda oturuyoruz. Zaten görüntülerde de gözüktüğü gibi. Vatandaş beni iyice takip edip, üzerimde silah olup olmadığını kontrol ettikten sonra kendi arabasına biniyor bir tur atıp geliyor.Ceketini giyip, silahını takıp geliyor. Meydanda milletin içinde bize yumruklu saldırıda bulundu. Sonradan iş münakaşaya dönüşünce silah çekti. Biz gerekli adli mercilere açıklamada bulunduk" dedi.


Vural Özdemir, Tanoba, Erbaa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 16:24 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Tokat'ta belediye başkanına silah çekildiği iddiası - Son Dakika

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