Son dakika haber! Tokat'ta bir kişi, tartıştığı yeğenini silahla öldürdü - Son Dakika
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Son dakika haber! Tokat'ta bir kişi, tartıştığı yeğenini silahla öldürdü

03.05.2022 11:44
Son dakika haber! Tokat'ta bir kişi, tartıştığı yeğenini silahla öldürdü

Son dakika haberine göre Tokat'ın Niksar ilçesinde bir kişi, tartıştığı yeğenini silahla vurarak öldürdü.

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir kişi, tartıştığı yeğenini silahla vurarak öldürdü.

İddiaya göre, Çalca köyünde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan amca Ç.K. (66) ile yeğeni Atilla K. (35) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine amcası, Atilla K'ye tabancayla ateş etti.

Olay yerinde hayatını kaybeden Atilla K'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Niksar Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Jandarma ekipleri, kaçan Ç.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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Niksar, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Tokat'ta bir kişi, tartıştığı yeğenini silahla öldürdü - Son Dakika


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