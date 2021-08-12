Tokat'ta bir lokantada mutfak tüpünün hortumunun alev alması kısa süreli paniğe yol açtı.
Ali Paşa Mahallesi Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda bulunan bir lokantada yemek yapan işçiler, mutfak tüpünün hortumunun alev aldığını gördü.
Dışarı çıkan çalışanlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
Polis ekipleri, bulvarı araç trafiğine kapatarak şerit çekti.
Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu hortumu alev alan tüp dışarı çıkarıldı.
Yangın büyümeden önlendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Tokat'ta bir lokantada çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü - Son Dakika