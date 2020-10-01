Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri son günlerde yardımlaşma duygusunu kötüye kullanarak dilencilik yapan ana cadde, cami, hastane, iş merkezi önleri, pazar yerleri, kavşaklar ve alışveriş merkezlerinde düzenledikleri operasyonla dilencileri topladı.

Göç İdaresi İl Müdürlüğü ve Emniyet Asayiş Müdürlüğü işbirliğinde, sivil araçlarla farklı bölgelerde yapılan uygulama ile dilenciler ekip otolarına alınarak Zabıta Müdürlüğüne getirildi. Kadın zabıta memurlarınca üst araması yapılan kadın dilencilerin üzerindeki paralar tutanak ile kayıt altına alındı.

Dilencilik yapan yabancı uyruklu kimliği belirsiz kişilerin, parmak izi kontrollerinde başka illerde ikamet ettiği tespit edilerek işlem yapılmak üzere ekipler tarafından Göç İdaresi İl Müdürlüğü ve Emniyet Asayiş Müdürlüğüne teslim edildi. Bu kişiler ekipler tarafından ilgili yerleşim yerlerine yönlendirildi.

Tokat Zabıta Müdürlüğü yetkililerince yapılan açıklamada, insanların yardımlaşma duygusunu kötüye kullanma amacı güden ve bu işi davranış haline getiren kişilere fırsat verilmeyeceği, uygulamanın yoğunlaştırılarak devam edeceği bildirildi.