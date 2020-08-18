Son dakika haber... Tokat'ta düğün saatlerine kısıtlama getirildi - Son Dakika

Son dakika haber... Tokat'ta düğün saatlerine kısıtlama getirildi
Gelen son dakika haberlerine göre Tokat'ta düğün saatlerine kısıtlama getirildi TOKAT Valisi Ozan Balcı, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca kent genelindeki düğünlerin 14.00 ile 22.00 arasında yapılmasına karar verildiğini açıkladı.
Tokat'ta düğün saatlerine kısıtlama getirildi TOKAT Valisi Ozan Balcı, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca kent genelindeki düğünlerin 14.00 ile 22.00 arasında yapılmasına karar verildiğini açıkladı. Tokat Valisi Ozan Balcı, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca kent gelenindeki düğünlere kısıtlama getirildiğini söyledi. Vali Ozan Balcı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nu topladık. Düğünler saat 14.00 ile 22.00 arasında yapılacak. Ayrıca düğün işletmecileri ile düğün sahipleride maske, sosyal mesafe kurallarına uyacaklarına tahattütname verecekler. Aksi halde İl Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddesine göre gerekli yasal yaptırım ile karşı karşıya kalırlar. Ama bizim amacımız yaptırım değil, rehberlik etmektir. Sosyal mesafeyi ve maskeyi önemsememiz lazım. Koronayla mücadeleyi önemsememiz lazım dedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 16:46
Kaynak: DHA
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