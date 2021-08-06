Tokat'ta, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 1'i savcılıkça, diğerleri ise adli kontrol şartları uygulanarak salıverildi.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arandıkları tespit edilen ve gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan 1'i savcılıkça, 4 kişi ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Tokat'ta FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanmasına' yönelik soruşturmada gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika