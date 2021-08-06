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Son dakika haber: Tokat'ta FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturmada gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

Son dakika haber: Tokat'ta FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturmada gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı

06.08.2021 21:41
Son dakika haber: Tokat'ta FETÖ'nün

Bir son dakika haberine göre Tokat'ta, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 1'i savcılıkça, diğerleri ise adli kontrol şartları uygulanarak salıverildi.

Tokat'ta, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 1'i savcılıkça, diğerleri ise adli kontrol şartları uygulanarak salıverildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arandıkları tespit edilen ve gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 1'i savcılıkça, 4 kişi ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü, Mahrem, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Tokat'ta FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanmasına' yönelik soruşturmada gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika


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