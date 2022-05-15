Son dakika haber! Tokat'ta karısı ile erkek kardeşini otogarda silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Tokat'ta karısı ile erkek kardeşini otogarda silahla yaralayan zanlı tutuklandı

15.05.2022 20:52
Son dakika haber! Tokat'ta karısı ile erkek kardeşini otogarda silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Tokat'ta otogarda eşi ile kendi erkek kardeşini tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Tokat'ta otogarda eşi ile kendi erkek kardeşini tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, karısı İlfer (25) ve kardeşi Sabri B'nin (30), Artova ilçesine bağlı Taşpınar köyüne çobanlık yapmak için geleceğini öğrenen Müslüm B. (38), Tokat Otobüs Terminali'nin bahçesinde beklemeye başladı.

Üç çocuğunun annesi ile kardeşinin otogardan çıktığını gören Müslüm B, tabancayla ateş açtı.

Yaralanan İlfer B. ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne, Sabri B. de Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde çalışma yaptı. Kaçan Müslüm B'yi polis, Behzat Üçgen Kavşağı'nda yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yaralılardan Sabri B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Son dakika haber! Tokat'ta karısı ile erkek kardeşini otogarda silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Son dakika haber! Tokat'ta karısı ile erkek kardeşini otogarda silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Son dakika haber! Tokat'ta karısı ile erkek kardeşini otogarda silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Son dakika haber! Tokat'ta karısı ile erkek kardeşini otogarda silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Son dakika haber! Tokat'ta karısı ile erkek kardeşini otogarda silahla yaralayan zanlı tutuklandı

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Artova, Müslüm, Polis, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Tokat'ta karısı ile erkek kardeşini otogarda silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Tokat'ta karısı ile erkek kardeşini otogarda silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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