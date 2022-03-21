Son dakika haber... Tokat'ta karlı yolu 1,5 saatte açan ekipler, böbrek hastası kadını hastaneye yetiştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Tokat'ta karlı yolu 1,5 saatte açan ekipler, böbrek hastası kadını hastaneye yetiştirdi

21.03.2022 22:16
Son dakika haber... Tokat'ta karlı yolu 1,5 saatte açan ekipler, böbrek hastası kadını hastaneye yetiştirdi

Son dakika haberler... Tokat'ın Erbaa ilçesinde 75 yaşındaki böbrek hastası kadının imdadına, karlı yolu 1,5 saatte açan ekipler yetişti.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 75 yaşındaki böbrek hastası kadının imdadına, karlı yolu 1,5 saatte açan ekipler yetişti.

Tandırlı köyünde böbrek hastası Cemile Çelik'in (75) rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Merkezinden yardım istedi.

Köy yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapalı olması nedeniyle Özel İdareden destek istendi.

1,5 saatlik çalışma sonucu sağlık ekipleri köye ulaştı.

Ambulansı kirletmek istemedi

Cemile Çelik, ayaklarının kar olması nedeniyle ambulansa binmek istemedi. Yaşlı kadın ayaklarının kardan temizlenmesinin ardından ambulansa bindi.

Müdahale edilen Çelik, Erbaa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Son dakika haber... Tokat'ta karlı yolu 1,5 saatte açan ekipler, böbrek hastası kadını hastaneye yetiştirdi
Son dakika haber... Tokat'ta karlı yolu 1,5 saatte açan ekipler, böbrek hastası kadını hastaneye yetiştirdi
Son dakika haber... Tokat'ta karlı yolu 1,5 saatte açan ekipler, böbrek hastası kadını hastaneye yetiştirdi

YORUMLAR
500
Son dakika! Jandarma Genel Komutanlığı'nın 'Tarihte Güzellik' paylaşımı beğeni topladı Son dakika! Jandarma Genel Komutanlığı'nın 'Tarihte Güzellik' paylaşımı beğeni topladı Yaşlı kadının ambulans hassasiyeti duygulandırdı Yaşlı kadının ambulans hassasiyeti duygulandırdı

112 Acil, Tandırlı, Erbaa, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Tokat'ta karlı yolu 1,5 saatte açan ekipler, böbrek hastası kadını hastaneye yetiştirdi - Son Dakika


Son Dakika
22:27 Stefan Kuntz milli takıma çağrılmayan Arda Güler hakkında konuştu: 90 dakika bir kez bile oynamamış bir oyuncu
22:23 Eyüpspor-Adanaspor karşılaşmasına damga vuran anlar! Hakem aynı futbolcuya 3 kart gösterdi
22:15 Biden, siber saldırı uyarısında bulundu! Rusya'ya tepki göstererek: Püskürteceğiz, gerekirse cevap vereceğiz
20:41 Türkiye'yle karşılaşacak Portekiz Milli Takımı'nda son anda değişiklik yaşandı! Yıldız futbolcu kadro dışı kaldı
20:34 Rusya, yaptırım kararı alan Japonya ile yürütülen barış müzakerelerini reddetme kararı aldı
20:28 Gözaltına alınan 2 kadının cinsel organında 394 gram uyuşturucu madde bulundu
20:23 Beşiktaş'ın teknik direktörü kim olacak? Kritik toplantı sona erdi
20:16 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 80 kişi yaşamını yitirdi, 14 bin 933 yeni vaka tespit edildi
20:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üstü kapalı asgari ücret zammı açıklaması: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
19:41 Yusuf Yazıcı, Rus ekibinin gözdesi! 11 yıl önceki detay tekrar gündeme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 22:39:56. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Tokat'ta karlı yolu 1,5 saatte açan ekipler, böbrek hastası kadını hastaneye yetiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement