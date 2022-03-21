Son dakika haber... Tokat'ta karlı yolu 1,5 saatte açan ekipler, böbrek hastası kadını hastaneye yetiştirdi - Son Dakika

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 75 yaşındaki böbrek hastası kadının imdadına, karlı yolu 1,5 saatte açan ekipler yetişti.
Tandırlı köyünde böbrek hastası Cemile Çelik'in (75) rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Merkezinden yardım istedi.
Köy yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapalı olması nedeniyle Özel İdareden destek istendi.
1,5 saatlik çalışma sonucu sağlık ekipleri köye ulaştı.
Ambulansı kirletmek istemedi
Cemile Çelik, ayaklarının kar olması nedeniyle ambulansa binmek istemedi. Yaşlı kadın ayaklarının kardan temizlenmesinin ardından ambulansa bindi.
Müdahale edilen Çelik, Erbaa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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