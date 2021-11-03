Son dakika haber... Tokat'ta kavşakta yaşanan kazalar KGYS kameralarına yansıdı - Son Dakika

Tokat'ta, kavşakta ticari taksi ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza KGYS kameralarına yansıdı.

Tokat'ta kavşaklarda yaşanan kazalar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile görüntülendi. Eski Niksar yolu kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza anbean kameralara yansıdı. Hurdaya dönen ticari taksi ile otomobilde bulunanların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. KGYS kameralarında ayrıca motosiklet ve maddi hasarlı kazalar yer aldı. - TOKAT