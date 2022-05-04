Son dakika haber: Tokat'ta menfeze devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Tokat'ta menfeze devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

04.05.2022 11:14
Son dakika haber: Tokat'ta menfeze devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Son dakika haberler... Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin menfeze devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin menfeze devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Özkan Arslan'ın (42) kullandığı 34 HG 063 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Temirağa mevkisinde menfeze devrildi.

Kazada araçta bulunan Esmanur Arslan (12) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan araç sürücü ile Gonca Sarı, Ebrar Sarı, Semanur Arslan ve Bahtiyar Arslan ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Özkan Arslan, Otomobil, Reşadiye, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Tokat'ta menfeze devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Tokat'ta menfeze devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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