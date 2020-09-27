Tokat'ta orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor - Son Dakika

Tokat'ta orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor
TOKAT - Tokat'ın Çamlıbel bölgesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Edinilen bilgiye göre Tokat'ın Çamlıbel Beldesi Aktepe köyünde ormanlık alanda 4 ayrı noktada yangın çıktı. Büyük bölümü çam ağaçlarından oluşan ormanda çıkar yangınlara Orman Müdürlüğü ekipleri söndürme araçları ile müdahale ediyor. Çevre illerden de takviye istendiği öğrenildi. Kontrol altına alınmasında güçlük çekilen yangının büyümesinden endişe ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 14:33 - Kaynak: İHA
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