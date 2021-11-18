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Tokat'ta tarihi eser, sahte içki ve uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı - Son Dakika

Tokat'ta tarihi eser, sahte içki ve uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

18.11.2021 15:06
Tokat'ta tarihi eser, sahte içki ve uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

Tokat'ta Jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu, tarihi eser ve sahte içki operasyonlarında 21 kişi gözaltına alındı.

Tokat'ta Jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu, tarihi eser ve sahte içki operasyonlarında 21 kişi gözaltına alındı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Kasım ayı içerisinde belirlenen adreslere yapılan 12 ayrı operasyonda 1020 litre sahte içki, 1026 gram bonzai, 760 gram toz esrar, 39 tarihi sikke ve kaçak kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildiği bildirildi. Operasyonlarda ayrıca 21 kişi gözaltına alındı.

(Sedat Özata/ İHA)

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Kasım, Tokat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tokat'ta tarihi eser, sahte içki ve uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat'ta tarihi eser, sahte içki ve uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı - Son Dakika
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