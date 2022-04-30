Son dakika haber... Tokat'ta toprak altında kalan köpek ve yavrularını itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Son dakika haber... Tokat'ta toprak altında kalan köpek ve yavrularını itfaiye kurtardı

30.04.2022 20:28
Son dakika haber... Tokat'ta toprak altında kalan köpek ve yavrularını itfaiye kurtardı

Son dakika gündem haberi: Tokat'ın Erbaa ilçesinde toprak altında kalan anne köpek ve yavruları, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde toprak altında kalan anne köpek ve yavruları, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kelkit Mahallesi'ndeki Erbaa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan beton bloklar arasına yuva yapan anne köpek ile 3 yavrusu, araziyi düzlemek için iş makinesiyle yapılan çalışma sırasında fark edilemeyince toprak altında kaldı.

Arazinin yanındaki tekstil fabrikasında çalışan güvenlik görevlisi, yemek verip ilgilendiği hayvanların yuvasının üstünün kapandığını fark edince durumu Erbaa Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yarım saat süren çalışmanın sonunda anne ve yavruları üzeri kapanan beton blokun altından çıkardı.

Veteriner tarafından sağlık kontrolleri yapılan anne ve yavruları, daha sonra bulundukları yerin yakınına bırakıldı.

Son dakika haber... Tokat'ta toprak altında kalan köpek ve yavrularını itfaiye kurtardı
Son dakika haber... Tokat'ta toprak altında kalan köpek ve yavrularını itfaiye kurtardı
Son dakika haber... Tokat'ta toprak altında kalan köpek ve yavrularını itfaiye kurtardı
Son dakika haber... Tokat'ta toprak altında kalan köpek ve yavrularını itfaiye kurtardı

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İtfaiye, Erbaa, Köpek, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Tokat'ta toprak altında kalan köpek ve yavrularını itfaiye kurtardı - Son Dakika


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