Son dakika haber! Tokat'ta yaralı köpek tedavi altına alındı

Tokat'ta jandarma tarafından yaralı bulunan köpek tedavi altına alındı.
Pazar Zile yolu Hacıpınar mevkisinde sahipsiz bir köpeğe araç çarptığı ihbarı üzerine Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi bölgeye gitti.
Yaralı köpek, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekiplerince bulunduğu yerden alınarak veterinere götürüldü.
İki bacağının kırık olduğu tespit edilen köpek tedavi altına alındı.
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