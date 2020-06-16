Son dakika haber... Tokat'ta yeni içme suyu hat çalışmaları - Son Dakika

Ana hat bağlantı çalışmalarının yapılması için gerekli işlemleri başlattık." dedi.

Pandemi sürecinden önce tüm mahalleleri adım adım gezip mahalle sakinleriyle 2020 yılında yapılacakları birlikte belirlediklerini anlatan Eroğlu, "Yeni normalleşme süreciyle birlikte mahallelerimize söz verdiğimiz hizmetleri götürmeye başladık. Bu kapsamda Yeniyurt Mahallesi'nde içme suyu sıkıntısını gidermek, vatandaşlarımızın isteğini yerine getirmek amacıyla içme suyu hattı çalışması yapıyoruz.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu , teknik ekibiyle Yeniyurt Mahallesi Barbaros Caddesi'nde devam eden ve yaklaşık 3,2 kilometre uzunluğa sahip yeni içme suyu hat çalışmalarını inceledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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