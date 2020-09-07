Son dakika haber... Tokat'ta zincirleme trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber... Tokat'ta zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Tokat'ın Zile ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Tokat'ın Zile ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Bekir Yıldız (53) idaresindeki 60 YD 084 plakalı kamyonet Hüseyin Gazi Kavşağı'nda Derya Tunç (33) yönetimindeki 06 EMZ 28 plakalı otomobile çarptıktan sonra savrularak, Ümit Sonkaya'nın (38) kullandığı 60 ZD 003 kamyonete, Erdal Solak (44) yönetimindeki 05 AD 833 plakalı otomobile, Fatih Gündüz (36) idaresindeki 60 HK 613 plakalı otomobile ve park halindeki 60 ZU 654 plakalı otomobile çarparak durdu. Zincirleme kazada sürücüler Tunç ve Yıldız ile araçlarda bulunan Berfin Tunç (20) ve Yunus Kaygusuz (17) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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