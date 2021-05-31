Üye Girişi
Son dakika haber | Tokat'taki parklara güvenlik kamerası yerleştiriliyor - Son Dakika

Son dakika haber | Tokat'taki parklara güvenlik kamerası yerleştiriliyor

31.05.2021 15:43
Son dakika haber | Tokat'taki parklara güvenlik kamerası yerleştiriliyor, System.String[]

Son dakika haberi: Tokat Belediyesi şehir merkezindeki parkların tamamına güvenlik kamerası yerleştirecek.

Tokat Belediyesi şehir merkezindeki parkların tamamına güvenlik kamerası yerleştirecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, 20 parkta güvenlik kamerası sistemi montajları yapılarak aktif hale getirildiği ve parkların büyüklüklerine göre üç ile sekiz kamera monte edildiği belirtildi.

Tüm parklarda güvenlik kamera sistemi montajı ile parkların güvenli hale getirilmeye devam edileceği vurgulanan açıklamada, daha huzurlu, güvenli ve kaliteli yaşam alanları oluşturmak, çocukların ve ailelerinin güvenliğini sağlamak amacıyla monte edilen kamera sistemleri ile 7 gün 24 saat kayıt alınabildiği, Emniyet Müdürlüğü tarafından da kayıtlara anlık ulaşımın olduğu aktarıldı.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, belirlenen program dahilinde kamera montaj çalışmalarının devam edeceğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Tokat'taki parklarımız artık daha güvenli hale geliyor. Şu ana kadar Tokat'ımızda 20 parkta monte çalışmalarımız tamamlandı. Parklarımızın büyüklüklerine göre bazı parklarımıza 3, bazı parklarımıza ise 8 kamera montajı yaptık. Kameralarımızın büyük çoğunluğu hareketli kameralardan oluşuyor. Kayıt merkezlerimizde anlık olarak takibini yapabiliyoruz ve bunları güvenlik güçlerimizle anlık olarak paylaşabiliyoruz. Diğer parklarımızda da montaj çalışmalarımız şu anda devam ediyor. Parklarımızın daha güvenli, huzurlu olması için, çocuklarımızın ve ailelerinin güvenliğini sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Emniyet Müdürlüğü, Tokat Belediyesi, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Tokat'taki parklara güvenlik kamerası yerleştiriliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Televizyon programı sonlandırılan Alişan'dan dikkat çeken Bakan Soylu paylaşımı Televizyon programı sonlandırılan Alişan'dan dikkat çeken Bakan Soylu paylaşımı Evinin camını silen genç kadın dengesini kaybedince dördüncü kattan beton zemine düştü Evinin camını silen genç kadın dengesini kaybedince dördüncü kattan beton zemine düştü Çılgın Sedat, engelli çocuğuna rehabilitasyon merkezinde yapılanları anlattı: Kafasına vura vura terapi yaptılar Çılgın Sedat, engelli çocuğuna rehabilitasyon merkezinde yapılanları anlattı: Kafasına vura vura terapi yaptılar Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı Virajı alamayan araç 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 kişi hayatını kaybetti Virajı alamayan araç 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 kişi hayatını kaybetti Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü Binlerce yıllık tarihi tünel, doğa yürüyüşçülerinin vazgeçilmezi oldu Binlerce yıllık tarihi tünel, doğa yürüyüşçülerinin vazgeçilmezi oldu Podolski, Antalyaspor ile yollarını ayırdı Podolski, Antalyaspor ile yollarını ayırdı

Son Dakika Haberleri
16:50 Nestle'nin skandal bilgileri yayıldı: Ürünlerinin yüzde 63'ü insan sağlığını tehdit ediyor
16:37 Evinin camını silen genç kadın dengesini kaybedince dördüncü kattan beton zemine düştü
16:36 Abdullah Avcı: Sörloth ve Hamsik için çalışıyoruz, onları bekliyorum
16:27 Çılgın Sedat, engelli çocuğuna rehabilitasyon merkezinde yapılanları anlattı: Kafasına vura vura terapi yaptılar
16:19 Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı
15:55 Süper Lig'e çıkan Altay, Arda Turan'ı istiyor! Kaptan, yeşil ışık yaktı
15:48 Virajı alamayan araç 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 kişi hayatını kaybetti
15:47 Kimliğini kaybeden terlikçi kadının başına gelmeyen kalmadı! 18 milyonluk vurgun yapan çete lideri olmaktan yargılanıyor
15:35 Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü
15:22 NBA yıldızı takımının amblemine basarak taraftarı kışkırttı! Pet şişe atan taraftar tutuklandı
İSKİ, su fiyatlarına yüzde 25 zam teklifi yaptı İSKİ, su fiyatlarına yüzde 25 zam teklifi yaptı         
16:52
Nestle'nin skandal bilgileri yayıldı: Ürünlerinin yüzde 63'ü insan sağlığını tehdit ediyor Nestle'nin skandal bilgileri yayıldı: Ürünlerinin yüzde 63'ü insan sağlığını tehdit ediyor         
16:50
Abdullah Avcı: Sörloth ve Hamsik için çalışıyoruz, onları bekliyorum Abdullah Avcı: Sörloth ve Hamsik için çalışıyoruz, onları bekliyorum         
16:36
Ankara Barosu, Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imam hakkında suç duyurusunda bulundu Ankara Barosu, Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imam hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:22
Süper Lig'e çıkan Altay, Arda Turan'ı istiyor! Kaptan, yeşil ışık yaktı Süper Lig'e çıkan Altay, Arda Turan'ı istiyor! Kaptan, yeşil ışık yaktı         
15:56
Hayvan pazarlarında hareketlilik başladı! Büyükbaş fiyatları 12 bin ila 40 bin lira arasında değişiyor Hayvan pazarlarında hareketlilik başladı! Büyükbaş fiyatları 12 bin ila 40 bin lira arasında değişiyor         
15:41
NBA yıldızı takımının amblemine basarak taraftarı kışkırttı! Pet şişe atan taraftar tutuklandı NBA yıldızı takımının amblemine basarak taraftarı kışkırttı! Pet şişe atan taraftar tutuklandı         
15:22
İmamoğlu, önceki İBB yönetimini 28 milyon dolarlık yolsuzluk ile suçladı: Belgeler elimde İmamoğlu, önceki İBB yönetimini 28 milyon dolarlık yolsuzluk ile suçladı: Belgeler elimde         
15:00
Bahçeden erik yiyen kişi, not yazıp ağaca astı: Borcum var ise IBAN atın Bahçeden erik yiyen kişi, not yazıp ağaca astı: Borcum var ise IBAN atın         
14:42
Müge Anlı'nın programında cani adam, sevgilisini öldürdüğü anları soğukkanlılıkla anlattı Müge Anlı'nın programında cani adam, sevgilisini öldürdüğü anları soğukkanlılıkla anlattı         
14:41
Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı         
12:50
Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı         
12:13
Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı         
12:08
Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası         
11:54
Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma         
11:51
Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor         
11:49
Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak         
11:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2021 16:55:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Tokat'taki parklara güvenlik kamerası yerleştiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement