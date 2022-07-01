Reşadiye ilçesinde dün, Necati Erdem yönetimindeki minibüsün Çamlıkaya köyünde yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü ile araçta bulunan Serpil Erdem, Nebile Erdem ve Yusuf Meriç Çetin hayatını kaybetmiş, Çınar Erdem (7) ise yaralanmıştı.

Kazada hayatını kaybeden Necati Erdem (54) ve eşi Serpil Erdem (46) ile Nebile Erdem (45) ve oğlu Yusuf Meriç Çetin'in (7) cenazeleri yakınlarınca Reşadiye Devlet Hastanesi morgundan alınarak Çamlıkaya köyüne götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Tokat'taki trafik kazasında yaşamını yitiren 4 kişinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

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