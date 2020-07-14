Son dakika haber: Tokat'tan kısa kısa - Son Dakika

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Arslan, mesajında, memleketin birliğine kasteden hainlere karşı aziz milletin gösterdiği kahramanca mücadelenin 4. yıl dönümünü idrak ettiklerini belirtti.

15 Temmuz gecesi egemenliği ve demokrasiyi hedef alan alçak teröristlere milletin gereken cevabı verirken, dünyada eşi ve benzeri olmayan bir kahramanlık örneğinin sergilendiğini aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Bu darbe teşebbüsünün adı vatana ihanettir. Bu teşebbüsün başlamasıyla ellerini ovuşturarak ülkemizin pes etmesini bekleyenler, bugüne kadar olduğu gibi yine hüsrana uğramışlardır. Emirleri komutanlarından almayan, millete ve devlete hizmet etmek yerine iradelerini ve beyinlerini FETÖ terör örgütünün başına teslim eden şer çetesi mensuplarının teşebbüsleri, milletin iradesi, tüm kurumlarıyla devletin kararlılığı karşısında başarısız olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve liderliğiyle milletimiz tankın önüne yatarak, jetlerin kalkmasını engellemek için tarlasını yakarak bu hainlere gereken cevabı vermiştir. 15 Temmuz'da milletimiz sadece bir darbeye engel olmamış, ülkenin istiklalini, çocuklarımızın geleceğini kurtarmıştır. Türkiye'nin artık hep baş eğen eski Türkiye olmadığını, bu millete had bildirme günlerinin çok eskilerde kaldığını ve biz bir araya geldiğimizde bize tankın, uçağın, merminin işlemediğini yedi düvele göstermiştir."

Tokat'ta altyapı yenileme çalışmaları

Tokat Belediyesince yağmur sularının birikerek göllenmeye neden olduğu durumların bertarafı için altyapı yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, meydan bölgesinde devam eden 1500 metrelik yağmur ve içme suyu hattı çalışmasında incelemelerde bulundu.

Eroğlu, yürütülen çalışmanın Tokat'ın genelini ilgilendiren çok önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

Yaklaşık 1500 metrelik hatla kentin 4-5 mahallesinden gelen bütün yağmur sularını Behzat Deresi'ne nakledeceklerini belirten Eroğlu, "Bu çalışmamız Erenler Mezarlığından başlayarak, Deveciler Hanı dediğimiz bölgeden Pervane Hamamı'na, buradan Taşhan'ın arkasına, GOP Bulvarı'na, oradan da Meydan Camisi bölgesine ve Behzat Deresi'ne tahliyesini sağlayan bir çalışma. Yaklaşık 10 gündür ekiplerimiz çalışıyor. İnşallah da 10-15 gün içinde anlatmış olduğumuz bütün hatlar bitecek." dedi.

Tokat 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Online Hızlı Satranç Turnuvası tamamlandı

Tokat Valisi Ozan Balcı öncülüğünde başlatılan Spor Tokat Pojesi kapsamında "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Online Hızlı Satranç Turnuvası" sona erdi.

Turnuvada Ferhat Oğuzhan Yarıcı birinci, Emir Bek ikinci, Betül Yazıcı da üçüncü oldu.

En küçük sporcu ödülünü Samet Efe Yünük kazanırken, Betül Yazıcı da en iyi dereceyi elde eden kadın sporcu seçildi.

Ödül almaya hak kazanan sporcular, ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Biriminden alacak.

Hizmet-İş Sendikası Tokat İl Başkanı Demir'in mesajı

HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Tokat İl Başkanı Resul Demir, 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demir, mesajında, HAK-İŞ olarak demokrasiye, milli iradeye, milletin bekasına sahip çıkmayı, ekmeğe, aşa, çevreye, aileye sahip çıkmakla eş olarak gördüklerini anlattı.

15 Temmuz'u bir daha yaşanmaması gereken, ama çok fazla ders çıkarılması gereken hain bir darbe girişimi olarak andıklarını vurgulayan Demir, "HAK-İŞ, bütün darbe girişimlerinde olduğu gibi Türkiye'nin beka sorununa, geleceğine, milli iradesine, birliğine ve bütünlüğüne karşı yapılan bu hain saldırılara karşı mücadele etmiş, 15 Temmuz gecesi ilk sokağa çıkan, canını ve her şeyini ortaya koyan bir tutum sergilemiştir. Bu uğurda, HAK-İŞ üyesi Celalettin İbiş, Ahmet Özsoy, Ali Karslı ve Hakan Gülşen şehit olmuştur." ifadesini kullandı.