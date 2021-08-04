Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda finale çıkan Necati Er'in ailesi çocuklarıyla gurur duyuyor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda üç adım atlamada finale çıkan milli atlet Necati Er'in Samsun'da yaşayan ailesi, çocuklarının başarısının mutluluğunu yaşıyor.

Necati Er, Tokyo'da devam eden Olimpiyat Oyunları'nda 17.13 metrelik atlayışıyla bu sezonki en iyi derecesine ulaştı ve adını finale yazdırdı. Milli sporcu, 1948 Londra'da üç adım atlamada bronz madalya kazanan Ruhi Sarıalp'ten 73 yıl sonra bu branşta final gören ilk Türk atlet oldu.

Samsun'un Atakum ilçesindeki evlerinde oğlu Necati Er'i televizyondan takip eden üç çocuk annesi Kıymet Er, AA muhabirine, yarın sabahki final yarışında çocuklarının İstiklal Marşı'nı okutmasını çok arzu ettiğini söyledi.

Bir anne olarak sürekli oğlu için dua ettiğini belirten Kıymet Er, şunları kaydetti:

"İnşallah Necati derece yaparak bizleri mutlu eder. Gururluyuz, mutluyuz. Spora ortaokulda beden eğitimi öğretmeni seçti. 'Anne spora başlayacağım' dedi. Başladı. Önce okulunda daha sonra statta çalıştı. Babası maddi nedenlerle spor yapmasına izin vermiyordu ama ben gönderdim. İnşallah yarın sabah da bizleri mutlu eder. Kalbi merhametli güzel bir çocuk benim oğlum."

Baba Yalçın Er ise, olimpiyatlarda finale adını yazdıran oğlu ile gurur duyduğunu söyledi.

Maddi zorluklara rağmen annesinin çabasıyla oğlunun birçok başarı elde ettiğini dile getiren baba Yalçın Er, "Oğlum finale çıktığı için çok sevinçliyiz. Maddi olarak çok zorluklar çektik. Asgari ücretle geçiniyorduk. Ben annesine 'göndermeyelim' dedim. Annesi yine de gönderdi. Necati, Türkiye şampiyonluğu kazandı. Rekorlar kırdı. Avrupa şampiyonluğu kazandı. Bizi gururlandırdı, sevindirdi. İnşallah şimdi de olimpiyatlarda bizi ve ülkemizi sevindirecek." ifadelerini kullandı.