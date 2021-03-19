Son dakika haber... Tokyo ve 3 eyalette uygulanan OHAL pazar gecesi sona erecek - Son Dakika

Japonya'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasını, planlandığı gibi pazar gecesi kaldıracak.

Başbakan Suga Yoşihide, başkent Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette uygulanan OHAL'in kaldırılmasına ilişkin Kovid-19 Danışman Heyetinin verdiği tavsiye kararı sonrası konuştu.

Heyetin, OHAL'in kaldırılması yönünde "olumlu" karar verdiğini belirten Suga, şimdiye kadar uygulanan kısıtlamaların "iyi sonuçlar" doğurduğunu ifade etti.

Bu kapsamda, ocak ayından beri başkentte, Kanagawa, Saitama ve Çiba'da yürürlükte olan uygulama 21 Mart Pazar gecesi sona erecek.

Tokyo Valisi Koike Yuriko da başkentte vakaların kontrol altına alındığına ilişkin "olası gönül rahatlığının" halk nezdinde risk doğurabileceğini ve durumun ciddiyetini koruduğunu bildirdi.

Ana muhalefet partisi CDP'nin lideri Edano Yukio ise vaka sayısındaki düşüşün "prematüre doğum" olduğunu, vaka seyrinin yeniden sıçrama yapabileceğini belirtti.