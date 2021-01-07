Son dakika haber... Tokyo ve çevresinde Kovid-19 nedeniyle OHAL ilan edildi - Son Dakika

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yarından itibaren Tokyo ve çevresinde olağanüstü hal (OHAL) uygulanacağını açıkladı.

Başbakan Suga, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 vakalarının artış trendini koruduğu Tokyo, Kanagawa, Çiba ve Saitama eyaletlerinde OHAL şartlarının uygulanacağını söyledi.

Suga, yarın itibarıyla yürürlüğe girecek uygulamanın 7 Şubat'a dek süreceğini belirterek 4 eyaletin valilerine tedbirleri artırmaları çağrısı yaptı.

Yılbaşından beri vaka sayısının "oldukça yükseldiğini" belirten Suga, "Ciddi bir kriz durumu hissiyatı var. Ülke geneline ve hızla yayılan salgının insan hayatına ve ulusal ekonomiye derin etkileri olacaktır." dedi.

Suga, "Salgınla mücadele yaklaşık bir yılı buldu ve küresel yayılım beklediğimizden daha şiddetli. Ancak şartlar ne olursa olsun, bu durumun üstesinden gelinebilir. Maalesef yeniden sınırlı hayat şartlarına dönmekten başka seçenek yok. Talimatlara uyulursa yayılımı durdururuz." diye konuştu.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında 1 ayda etkili sonuçlar elde edileceğine inandığını kaydeden Suga, "OHAL ilanı sayesinde etkili tedbirler alıyoruz. Özel Önlemler Yasası'nı da meclise getirerek revize edilmesini sağlayacağız. Vaka sayıları düşüş gösterecek." ifadelerini kullandı.

Suga, halkın aşılanmasının şubat sonuna kadar başlatılmasını hedeflediklerini belirterek "Eyalet valilerinin talebi doğrultusunda Öz Savunma Kuvvetleri personeli de bölgeye gönderilebilecek." şeklinde konuştu.

Temmuza ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarına ilişkin Suga, "Güvenli bir turnuva için tüm önlemleri almaya kararlıyız. Aşılanma sonrası insanların bakış açısı da değişecektir." ifadelerini kullandı.

Kyodo ajansına göre, vaka sayılarının düşüş eğilimi göstermediği Osaka, Hyogo ve Kyoto eyaletlerinin OHAL kapsamında alınması talebi değerlendirilecek.

Okullar açık, sokağa çıkma yasağı yok

Japonya'da yasalar gereği OHAL'de iş dünyası ve halka, eyalet valilerince yürütülecek şartlara uyulması çağrısı yapılıyor. Aksi yönde hareket edilmesi halinde ceza uygulanmıyor.

Yarından itibaren 7 Şubat'a dek yaklaşık 1 ay sürecek OHAL'de eyaletlerde şehir karantinası ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak. Saat 20.00'den sonra ihtiyaç dışında halktan evlerinden çıkmamaları istenecek.

Restoranlar, eğlence yerleri, mağazalar ve spor salonlarından en geç saat 20.00'de kapanmaları, alkol satışının da saat 19.00'dan sonra durdurulması talep edilecek.

Etkinliklere, mekan kapasitelerinin yüzde 50'sine kadar katılımcı kabul edilebilecek. Şirketlere, çalışanlarına evden çalışmayı teşvik etmeleri, iş sürelerini kısaltmalarını ve iş yerlerindeki personel oranını yüzde 70 düşürmeleri istenecek.

Riayet eden firmalara günlük 60 bin yen (582 dolar) finansal destek verilirken, taleplere uyum sağlamayan şirketlerin isimlerinin ifşa edilmesinin gündeme gelebileceği kaydedildi.

Nisan-mayısta kademeli ilan edilen OHAL'de kapalı kalmalarına rağmen, bu kez okullar açık tutulacak. Ay sonu üniversite sınavları takvime uygun şekilde düzenlenecek.

Öte yandan merkezi hükümet, salgının ciddiyetini artırması halinde, eyalet idarelerine ilaç ikmaline el koyabilme ve acil sağlık tesisi amaçlı kullanmak şartıyla özel mülkü istimlak edebilme hakkı tanıyor.

İlk kez günlük 7 bin vaka

Salgının başlangıcından beri ilk kez bugün Japonya geneli günlük vaka sayısı 7 bini geçerek son 24 saatte 7 bin 101 olarak kaydedildi. Ülke geneli toplam vaka sayısı 267 bin 248'e, ölü sayısı 3 bin 870'e yükseldi.

Vakalar Tokyo'da 68 bin 790'a, Osaka'da 32 bin 619'a, Kanagawa'da 24 bin 779'a, Aiçi'de 18 bin 328'e, Saitama'da 16 bin 396'ya, Hokkaido'da 14 bin 133'e, Çiba'da 12 bin 883'e, Hyogo'da 11 bin 200'e çıktı.

Geçen yıl nisan başında önce 7 bölgede ilan edilen ve 16 Nisan'da tüm ülke genelinde yaygınlaştırılan OHAL, iyileştirilen sağlık şartları dolayısıyla kademeli olarak bölge bölge kaldırılmış, 25 Mayıs'ta ise ülke genelinde sonlandırılmıştı.